Ленобласть изымает землю для создания ТПУ «Девяткино»

Губернатор Ленинградской области подписал распоряжения Правительства региона об изъятии путем выкупа земельных участков для размещения транспортно-пересадочного узла «Девяткино».

Согласно распоряжению от 2 марта №164-р один земельный участок, площадью 2924 квадратных метра изымается для государственных нужд путем выкупа для подключения международного автомобильного вокзала в составе ТПУ «Девяткино» к КАД.

Согласно другому распоряжению, также от 2 марта, №166-р изымаются путем выкупа для госнужд части земельных участков, общей площадью более 14 тыс. квадратных метров непосредственно для размещения объекта регионального значения «Транспортно-пересадочный узел «Девяткино».

Финансирование расходов, связанных с изъятием земельных участков, осуществляется Ленинградским областным комитетом по управлению государственным имуществом.

ТПУ «Девяткино» призван стать международным вокзалом, где воедино связаны конечная станция метро, железнодорожная остановка и автостанция. Предполагается, что отсюда также будут отправляться автобусы, обслуживающие маршруты только внутри Мурино. Учитывая то, что ежедневный пассажиропоток будущего ТПУ составит почти 62 тысячи человек, проектной документацией предусмотрено строительство подземного и наземных пешеходных переходов, которые станут безопасным и коротким путём от домов к метро.

В прошлом году транспортный хаб в Девяткино получил нового инвестора. Соглашение о сотрудничестве при реализации проекта подписали губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и президент компании «Гатчинапассажиравтотранс» Леонид Бондаренко в рамках Петербургского международного экономического форума.

Ленинградская область предоставляет инвестору земельный участок для размещения транспортно-пересадочного узла, который будет подключён к КАДу через развязку, которая строится по заказу "Ленавтодора".