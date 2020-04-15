В Ленобласти отремонтируют 200 км дорог

В этом году Ленинградская область отремонтирует почти 200 километров региональных трасс.

«Мы услышали поручение Президента и увеличили дорожный фонд на 2,3 млрд рублей, чтобы сделать как можно больше работ. При этом впервые свыше полутора миллиардов рублей область выделяет субсидий на местные дороги», — подчеркнул губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на совещании, посвященном старту сезона ремонта дорог.

В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» будет проведено обновление покрытия на 76 километров региональных трасс.

Дополнительно дорожный комитет запланировал провести ремонт еще 118 километров областных дорог во Всеволожском, Выборгском, Гатчинском, Киришском, Ломоносовском, Приозерском и Сланцевском районах. Так, во Всеволожском районе техника выйдет на ремонт Выборгского шоссе (дорога Парголово — Огоньки) и трассу Санкт-Петербург — завод им. Свердлова — Всеволожск, которая является продолжением Октябрьской набережной Северной столицы. В Выборгском районе предусмотрено обновление покрытия участков трасс Зверево — Малиновка и Белокаменка — Лебяжье. В Гатчинском районе дорожная техника будет работать на трассах Сиверская — Дружная Горка — Куровицы и Мины — Новинка. В Приозерском районе запланирован ремонт асфальта на дороге Пески — Сосново — Подгорье.

Кроме того, планируется продолжить ремонт пути в атомоград Сосновый Бор (дорога Сосновый Бор — Глобицы), трассы Заручье — Шавково в Сланцевском районе, Комсомольское — Приозерск в Выборгском районе и Зуево — Новая Ладога в Киришском районе.

Справка

В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Ленинградской области ремонтируются Дорога жизни (трасса Санкт-Петербург — Морье), Токсовское шоссе, подъезд к деревне Хиттолово и участок дороги Санкт-Петербург — Запорожское — Приозерск. В Выборгском районе продолжится ремонт дороги Огоньки — Стрельцово — Толоконниково, в Тосненском — Кемполово — Выра — Тосно — Шапки, в Гатчинском — Гатчина — Ополье. В Волосовском районе в ремонт уходит участок трассы Жабино — Губаницы — Волосово.