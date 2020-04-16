В Новой Москве за квартал раскупили все новостройки бизнес-класса

По итогам I квартала 2020 года объем предложения на рынке новостроек Новой Москвы представлен в 203 корпусах, это 8,6 тыс. квартир общей площадью 462 тыс. кв. м. Апартаменты реализуются в новом корпусе ЖК «Солнцево Парк» в количестве 23 штук (1,1 тыс. кв. м). Аналитики департамента проектного консалтинга Est-a-Tet также отмечают, что основная часть новостроек представлена в НАО – там сосредоточено 96,2% предложения. Однако и ТАО продолжает наращивать свои показатели, что связано с выводом на рынок нового ЖК «Ново-Никольское», в котором представлены не только привычные нам форматы недвижимости, но и коттеджи, дуплексы и таунхаусы.

Первичное предложение Новой Москвы представлено только в стандарт- и комфорт-классах, новостройки бизнес-класса за квартал были полностью реализованы. При этом в проектах сегмента комфорт в продаже находится 323,8 тыс. кв. м, в «стандартных» комплексах показатель составляет 139,3 тыс. кв. м.

Наибольшее количество предложения представлено в бюджете от 5 до 7 млн рублей, а также от 7 до 9 млн рублей. При этом наибольшую часть занимают лоты площадью до 40 кв. м – их доля составляет 33,6%.

За квартал существенно сократилась доля проектов на начальном этапе строительства – с 54,6% до 28,9%. При этом вырос объем предложения в корпусах, находящихся на стадии монолитных работ нижних и верхних этажей, – с 30,4% до 49,1%.

«Средняя цена в Новой Москве за квартал выросла на 5,5% и составила 131,7 тыс. руб./кв. м. При этом разница между стоимостью проектов стандарт и комфорт-классов составляет 12 тысяч рублей – в первом сегменте она находится на уровне 123 тыс. руб./кв. м, во втором – 135 тыс. руб./кв. м, – комментирует Владимир Моребис, партнер, коммерческий директор компании Est-a-Tet. – В ТАО средняя стоимость кв. м выросла с 68 до 76 тыс. рублей, а в НАО с 126 до 134 тыс. рублей».

Снижение цены произошло только в сданных корпусах (со 114 до 87 тыс. руб./кв. м), что обусловлено структурой предложения: 80% предложения такого формата располагается в ТАО и лишь 20% в НАО. Самыми дорогими стали новостройки, которые находятся на этапе внутренних работ – средняя стоимость составляет 136 тыс. руб./кв. м.

За квартал в новостройках Новой Москвы было реализовано 5,1 тыс. квартир и апартаментов или 260,5 тыс. кв. м. По сравнению с предыдущим кварталом количество сделок уменьшилось на 16%, а объем реализованного жилья – на 14%. Основным спросом пользовались двухкомнатные и однокомнатные квартиры, их доля составила 37,3% и 32,2% соответственно. Доля сделок с применением ипотеки достигла 62,1%.