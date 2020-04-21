Новый собственник подумывают снести руины в Осиновой Роще

Новый собственник рассматривает возможность сноса дореволюционного руинированного здания на Межозерной улице, 14, корпус 1, литера Б, в Осиновой Роще в Парголове. Другой вариант — реконструкция.



Здание расположено возле Межозерной улицы, а главным фасадом выходит в безымянный переулок. Судя по кирпичам, оно было построено до революции и входило в комплекс усадьбы Осиновая Роща. Но, в отличие от других усадебных построек, памятником не признано, хотя находится в границах парка-памятника. Сейчас старинная одноэтажка руинирована.



В декабре здание с торгов купило ООО «Фанк». Как стало известно «Канонеру», в марте фирма заказала историко-градостроительное исследование. По его итогам «будет принято решение о дальнейшей судьбе здания». Рассматриваются варианты сноса или реконструкции. Строительно-монтажные работы планируется завершить в срок до декабря 2022 года, сообщил директор «Фанка» Илья Довганин.



Июнь 2019 года: