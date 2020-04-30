ГК «КВС» начала строить продолжение Заречной улицы на Парнасе

Группа компаний «КВС» приступила к строительству нового участка Заречной улицы в Выборгском районе Санкт-Петербурга, где девелопер возводит два жилых комплекса. Участок пройдет от пересечения Заречной улицы с улицей Михаила Дудина до Ольгинской дороги.

Разрешение на строительство дороги было выдано Госстройнадзором Санкт-Петербурга 23 апреля. На сегодняшний день работы на участке уже начались, уточнили в ГК «КВС».

Строительство продолжения улицы Заречной ведется по соглашению с Правительством Санкт-Петербурга. ГК «КВС» возводит 1 этап – двухполосную автомобильную дорогу протяженностью 630 метров, соединяющую улицу Михаила Дудина с Ольгинской дорогой. Финансирование строительства полностью осуществляет застройщик, после ввода в эксплуатацию дорога будет передана администрации. Завершить 1 этап дороги «КВС» планирует уже в III квартале этого года.

Второй этап дороги – расширение ее до четырех полос – будет осуществлять город.

«Строительство дороги даст жителям домов вдоль Заречной улицы еще один удобный выезд на основные магистрали – ул. Михаила Дудина, проспект Энгельса и КАД, позволит быть мобильнее», - уточнили в пресс-службе ГК «КВС».

Напомним, ГК «КВС» возводит рядом с метро «Парнас» два жилых комплекса комфорт-класса – ЖК «Жили-Были» на Заречной улице и ЖК «Континенты» вдоль Брюлловской улицы.

ЖК «Жили-Были» - 25-этажный дом на 726 квартир - находится на финальной стадии строительства, ввод в эксплуатацию запланирован на III квартал 2020 года. В рамках проекта, помимо жилья и встроенных коммерческих помещений, будет открыт фитнес-клуб площадью более 3000 кв.м. с бассейном.

ЖК «Континенты» состоит из 6 корпусов высотой 25 и 27 этажей, которые возводятся в три очереди. Ввод 1 очереди запланирован на III квартал 2021 года, 2 очереди – на III квартал 2022 года. Третья очередь пока не выведена в продажу. Дома построены по авторскому архитектурному проекту мастерской «Интерколумниум» Евгения Подгорного, каждый из корпусов символизирует свою часть света. В рамках жилого комплекса будет также построена большая торговая галерея и детский сад на 150 воспитанников.