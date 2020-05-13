Дорожникам Ленобласти добавят тысячу рабочих

Часть работ по дорожному хозяйству станут общественными. Их предложат потерявшим доход жителям Ленинградской области.

Этот вопрос обсуждался сегодня в ходе рабочей поездки губернатора Ленинградской области в Кировский район во время осмотра работ по восстановлению асфальтобетонного покрытия региональной трассы «Санкт-Петербург — Кировск».

«На общественных работах в дорожном хозяйстве Ленобласти может быть занято 1-1,5 тысячи человек, потерявших доход. Это уборка полосы отвода, вырубка кустарников на обочинах, веток и так далее. Проект постановления об общественных работах находится на согласовании, проводятся необходимые расчеты. Общественные работы будут предложены в дорожной сфере, в сфере экологии и составление интерактивных карт», — сказал губернатор Александр Дрозденко.

Напомним, решение о введение общественных работ как дополнительного заработка тем, кто остался без работы в период пандемии, было озвучено губернатором Ленинградской области в конце апреля на заседании правительства региона.