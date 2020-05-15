Банки одобрили больше 30 тысяч заявок по программе ипотеки с господдержкой под 6,5%

По данным ДОМ.РФ, на 15 мая российские банки одобрили 31 тысячу заявок на оформление ипотечных кредитов по ставке 6,5% в рамках программы господдержки, запущенной в апреле 2020 года по поручению Президента РФ В. В. Путина. Об этом рассказал заместитель руководителя Аналитического центра ДОМ.РФ Никита Белоусов в рамках онлайн-конференции «Строительство в условиях ограничительных мер».

«Льготная ипотека по ставке 6,5% востребована даже в нынешних условиях, в том числе заявки подаются гражданами и одобряются банками онлайн. Еще никогда ставка на рынке новостроек не опускалась до таких значений, это бесперецедентная мера поддержки, которая поддержки как людей, которые хотят улучшить жилищные условия, так игроков рынка. По оценке ДОМ.РФ, за три с половиной недели реализации программы банки одобрили свыше 31 тыс. заявок и заключили с клиентами 6,8 тысячи кредитных договоров на сумму 17,3 млрд рублей. Всего до 1 ноября текущего года в рамках данной программы планируется выдать около 250 тысяч кредитов на 740 млрд рублей», — сказал Никита Белоусов.