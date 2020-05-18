По итогам 2020 года объемы продаж жилья в России могут снизиться на 15%, но серьезных колебаний цен на рынке не будет. С таким мнением выступил вице-президент, директор дивизиона "Кредитные продукты и процессы" "Сбербанка" Сергей Бессонов, пишет РБК.

"С точки зрения цен я не ожидаю каких-либо колебаний, это [пандемия и ее экономические последствия] может повлиять на темпы продаж, которые в целом могут снизиться на 15%", - сказал Бессонов, добавив, что в каких-то регионах эта цифра будет ниже, а в каких-то выше. При этом в течение следующих двух лет рынок, по мнению представителя "Сбербанка", отыграет это падение.

Напомним, на прошлой неделе представители крупных девелоперских компаний допустили, что продажи квартир в новостройках в России по итогам этого года могут упасть на 30-50% по сравнению с 2019 годом. При этом у крупных компаний продажи могут упасть на 10-15%, тогда как продажи небольших девелопер уменьшатся сильнее.

Ранее аналитики сервиса "Мир квартир" сообщили, что средняя стоимость квадратного метра жилья на первичном рынке в России выросла за апрель на 1,2% по сравнению с мартом. Этот показатель роста оказался выше, чем за весь первый квартал текущего года. В общей сложности эксперты проанализировали динамику цен на новостройки в 70 российских городах. "В среднем по всем городам метр новостроек стоит 60,6 тыс. рублей (+1,2% за апрель), средняя квартира в новом доме - 3,45 млн рублей (+1,2%)", - говорилось в исследовании.

В конце апреля в Национальном агентстве финансовых исследований (НАФИ) сообщили, что спрос на рынке жилья по итогам 2020 года уменьшится на 10%. В начале апреля агентство "Национальные кредитные рейтинги" (НКР) выпустило отчет, в котором говорилось, что цены на новостройки в России могут снизиться на 30% в случае реализации кризисного сценария с распространением коронавируса.



