В Муринском парке хотят построить два спорткомплекса и социальный центр

Власти хотят построить в восточной части Муринского парка два спорткомплекса и социальный центр. Эти объекты обозначены в материалах к новому Генплану.

Первый спорткомплекс (на карте – номер 99) включает спортивные залы общей площадью 8000 кв.м и бассейн с чашей 400 кв.м. Он должен появиться до 2025 года на углу проспекта Луначарского и улицы Руставели.

Рядом с ним запланирован комплексный центр социального обслуживания населения на 200 мест (на карте – номер 2). Его должны построить до 2025-го. В таких центрах работают спортивные, творческие секции для пенсионеров, людей с ограниченными возможностями, в них также можно пройти реабилитацию и т.п. Не очень понятно, как два больших здания поместятся на относительно компактной территории. Этот вопрос можно будет уточнить во время публичных обсуждений Генплана.

По соседству – ближе к Северному проспекту – предусмотрен ещё один крытый спортивный комплекс без трибун для зрителей (на карте выше – номер 158). Площадь залов – 4000 кв.м, площадь чаши бассейна – 600 кв.м. Любопытно, что в 300 метрах от него, на ул. Руставели, 51, уже работает газпромовский спорткомплекс, и тоже с бассейном.

Карты и таблицы для проекта нового Генплана Петербурга опубликованы на сайте КГА (в разделе протоколов). В третьем квартале 2020-го город разместит проект полностью и будет принимать от жителей и юрлиц замечания и поправки. Эксперт Комиссии ЗС по городскому хозяйству Александр Карпов в интервью NSP объяснил, как работать с этими документами.

Кстати, размещение спортивных объектов в парке нравится далеко не всем: инициативная группа жителей Калининского района оспаривает в суде строительство в том же Муринском парке второй очереди спорткомплекса Nova Arena. Ближайшее заседание в городском суде (по данным активистов) назначено на 9 июня.