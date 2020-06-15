На Малой Разночинной хотят воссоздать дом, утраченный в войну

На Малой Разночинной улице, 5, хотят воссоздать дореволюционный дом, утраченный в годы войны. Собственник участка хочет выполнить его лицевой фасад из бревна, а внутри расположить гостиницу.

Земельный участок, выходящий на Малую Разночинную улицу, весной 2017 года купил с торгов Ян Бобрышев. На тот момент там стоял дворовый флигель, руинированный после пожара. Господин Бобрышев его снес, а взамен в 2019 году построил копию.

Теперь собственник намерен возвести на участке еще одно здание — на красной линии Малой Разночинной. В ходе исторических исследований выяснилось, что прежде здесь стоял деревянный дом, возведенный на рубеже XVIII–XIX веков. Он имел каменный цокольный этаж и два деревянных. Во время войны объект был утрачен.

Проект воссоздания КГИОП согласовал в августе 2018 года. «Проектом предусматривалось восстановление утраченного здания (новое строительство) между домами 3 и 7 по Малой Разночинной ул.», — уточнили «Канонеру» в ведомстве.

«Что редкость для нашего времени — дом будет из бревна. Не из клееного бруса, а именно из аутентичных бревен, так, как и было в старину», — рассказал Ян Бобрышев телеканалу «78». Проект разработало ООО «Стройбург-проект». Но бревенчатым сделают не весь дом, а только фасад. По словам господина Бобрышева, в ином случае «неудобна будет дальнейшая эксплуатация», поскольку придется периодически пропитывать перекрытия и другие скрытые конструкции. Цоколь дома, как и прежде, собираются сделать каменным.