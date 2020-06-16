Отремонтированное здание на Привокзальной площади в Ломоносове хотят снять с охраны

Недавно отремонтированное здание багажного отделения на Привокзальной площади в Ломоносове хотят снять с охраны. Сам проект ремонта, к слову, не был одобрен КГИОПом, следует из документов на снятие.

Двухэтажное здание багажного отделения при вокзале станции Ораниенбаум, расположенное на Кронштадтской улице, 2, было построено во второй половине XIX века, но не позднее 1867 года. На плане того времени к восточному фасаду подходил железнодорожный путь. В начале XX века с северо-запада пристроили котельную. В советское время внутри создали 14 квартир. В 2013 году их расселили, а в 2016-м дом с торгов купил Роман Солоусов. Объект числится выявленным памятником.

В мае «Канонер» рассказал, что завершился капитальный ремонт, проект которого разработало ООО «Модуль-проект». Внутри заменили перекрытия, а внешний вид был сохранен. Теперь тут работает продуктовый магазин.

Как стало известно «Канонеру», теперь инициирована процедура лишения дома статуса памятника. Соответствующую историко-культурную экспертизу по заказу ООО «СК „Ренессанс Петербург“» провел гендиректор ООО «Петербургское наследие» Ян Губин. «Здание представляет собой пример рядовой, утилитарной застройки, типовой для архитектуры г. Ломоносова и г. Санкт-Петербурга и широко представленной в застройке городских улиц. Архитектурно-художественная отделка фасадов здания в стилистических приемах периода эклектики является лапидарной и типовой для архитектуры г. Ломоносова и г. Санкт-Петербурга», — полагает господин Губин.

Кстати, в губинском тексте говорится, что проектная документация «Модуль-проекта» не была согласована КГИОПом. После этого сделан вывод, что «таким образом, к настоящему времени здание перестало в полной мере соответствовать критериям подлинности: подлинности „материала“, подлинности „мастерства“ исполнения и подлинности первоначального „замысла“».

КГИОП решение по экспертизе пока не принимал.

Май 2020 года: