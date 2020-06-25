На Театральной улице в Красном Селе построят еще один магазин

На Театральной улице в Красном Селе собираются построить еще один магазин. Сама эта улица, превратившаяся во внутриквартальный проезд, сейчас имеет исключительно торговую функцию.

Около десяти лет назад был построен жилой квартал между Гатчинским шоссе, улицами Восстановления, Родниковой и Красногородской. Театральная улица, попавшая на его территорию, стала внутриквартальным проездом — как по документам, так и по факту. Тем не менее топонимическая комиссия отказалась ее упразднять. В итоге все здания, построенные между ней и улицей Восстановления, получили адреса по Театральной.

Как стало известно «Канонеру», в дополнение к пяти существующим торговым точкам на Театральной улице появится еще одна. Она расположится на «углу» с Гатчинским шоссе. Прежде там стоял индивидуальный жилой дом (Театральная, 4), датировавшийся 1934 годом; его снесли в 2010-х.

Заказчиком строительства магазина выступает Алексей Рудаков. Проект здания, разработанный ООО «Маскарон», недавно был утвержден.