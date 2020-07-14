Выплаты за недополученные «квадраты» при реновации могут увеличить

Проект закона об изменениях в Налоговый кодекс, который был внесен в Госдуму, предложили доработать в комиссии Мосгордумы по градостроительству, государственной собственности и землепользованию. Там предлагают увеличить компенсационные выплаты за недополученные квадратные метры при реновации.

Большинством голосов комиссия рекомендовала Мосгордуме поддержать отзыв законопроекта на доработку, вопрос будет рассмотрен в среду 15 июля на заседании Московской городской думы.

Депутаты предлагают добавить текст, касающийся «решения правительства Москвы о компенсационных выплатах в размере уплаченного налога на доходы физических лиц бюджета города Москвы при получении квартиры с меньшей жилой площадью в том числе для лиц, уже уплативших указанный налог в связи с реализацией программы реновации жилищного фона в городе Москве».

По мнению членов комиссии МГД, при изменении проекта придется выбрать — либо внести повышающий коэффициент для вычисления размеров компенсации, либо льготу.

Ранее АБН сообщало о том, что стали известны первые дома, попавшие под реновацию в Петербурге.