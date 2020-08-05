Пандемия привела к увеличению себестоимости строительных проектов

Введенные в период пандемии требования Роспотребнадзора к проведению строительных работ отразились на себестоимости проектов.

Об этом сообщил сегодня журналистам министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев.

«В самый разгар эпидемии в 51 субъекте РФ в той или иной мере были приостановлены строительные работы, а в двух субъектах, Москве и Московской области, работы были остановлены полностью. Это наложило свой отпечаток, было некоторое отставание, повысились требования Роспотребнадзора к проведению работ, это, естественно, отражается на себестоимости, экономике проектов», - приводит его слова «Интерфакс».

При этом министр отметил, что в целом после снятия ряда ограничений ситуация в строительной отрасли начала восстанавливаться.