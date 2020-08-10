Школу-долгострой в Шлиссельбурге обещают сдать в октябре

Школу в Шлиссельбурге, которая строится с 2012 года, обещают сдать в октябре этого года. Об этом стало известно сегодня во время визита губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко.

Школа на 600 мест в Шлиссельбурге строится с 2012 года в рамках государственной программы «Современное образование Ленинградской области».

Как рассказали в пресс-службе 47 региона, за восемь лет сменились две подрядные организации, которые не смогли выполнить обязательства по контракту. С апреля школу достаивает уже третий подрядчик. На сегодня готовность объекта составляет 85%, выполняются работы по благоустройству, отделке помещений, устройству системы вентиляции, электросети и слаботочной сети, ремонту и очистке фасадов.

Ввод в эксплуатацию планируется в октябре, открытие школы - в январе 2021 года. С этого момента дети Шлиссельбурга смогут учиться только в первую смену.

«Эту школу жители Шлиссельбурга ждут с нетерпением и сегодня мы видим, что работы подходят к концу, дети смогут учиться в новых классах с третьей четверти», — отметил глава региона.