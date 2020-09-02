Спрос на первичном рынке Петербурга вырос на четверть по сравнению с летом 2019-го

По данным Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость», объем продаж на первичном рынке Санкт-Петербурга за три летних месяца вырос почти на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Драйвером спроса стала льготная ипотека.

«Активность покупателей нарастала постепенно: в июле мы зафиксировали увеличение продаж на 20-25% к июню, а в августе +15-20% к июлю. При этом 8 сделок из 10 заключались с использованием ипотеки, в том числе льготной. Количество ипотечных сделок выросло в 1,6 раз по сравнению с 2019 годом», – рассказала Ольга Трошева, руководитель Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость».

Как подчеркивают эксперты, без льготной ипотеки мы бы не наблюдали роста спроса, а возможно, столкнулись и с его снижением. Преодолеть апрельское сокращение объема продаж на рынке позволила именно ипотека с льготной ставкой.

В списке лидеров по спросу среди районов практически не произошло изменений. Так, летом на первичном рынке самыми популярными были квартиры в Приморском, Красносельском, Выборгском, Московском и Красногвардейском районах.

«Одна из интересных тенденций на рынке – увеличение доли региональных покупателей. Сейчас она составляет около 43%, что почти на 10% выше прошлогодних показателей. Рост доли обусловлен улучшением механизма дистанционных продаж в период пандемии. Как отмечают представители застройщиков, многие клиенты оценили удобство подобного формата продаж, благодаря чему количество онлайн-сделок выросло значительно», – добавила Ольга Трошева.