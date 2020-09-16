Открытие до 40% новых торговых центров в России перенесли на 2021 год

Открытие около 30-40% новых торговых центров в России перенесли на 2021 год, сообщила консалтинговая компания Knight Frank.

По ее данным, до конца года в регионах планируется ввод новых торговых центров общей площадью 669 тысяч квадратных метров – на 40% выше прошлогоднего уровня, а в Москве – 443 тысячи "квадратов", что почти вдвое выше результата 2019 года.

"На 2020 год был заявлен рекордный за последние пять лет ввод торговых центров (около 2 миллионов квадратных метров по всей стране), часть из них уже находится в высокой степени готовности, при этом около 30-40% новых объектов перенесено на 2021 год. Существует вероятность корректировки даты ввода части объектов, но в любом случае в ближайшие пять лет все заявленные торговые центры выйдут на рынок", - говорится в сообщении.

Как указывается в нем, за девять месяцев 2020 года в России открылось восемь высококачественных торговых центров общей арендопригодной площадью более 280 тысяч квадратных метров.

Аналитики Knight Frank отмечают, что меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-19 еще долгое время будут негативно влиять на доходность торговых центров и для дальнейшего развития российского рынка торговой недвижимости будет характерно замедление темпов нового строительства и сокращение размера торговых пространств.