НБКИ: средний размер ипотечных кредитов в августе 2020 превысил «докарантинный» уровень и составил 2,66 млн. рублей

По данным 4 000 кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в августе 2020 года средний размер выданных ипотечных кредитов составил 2,66 млн. руб., превысив уровень марта текущего года на 1,9% (в марте 2020 года – 2,61 млн. руб.). При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в августе 2020г. данный показатель вырос на 11,8% (в августе 2019 года - 2,38 млн. руб.)

Стоит напомнить, что в апреле текущего года по сравнению с предыдущим месяцем средний чек ипотечного кредита сократился сразу на 8,5% - до 2,39 млн. руб. Таким образом, за последующие 4 месяца (май-август) этот показатель не только отыграл падение, но и превысил уровень марта 2020 года.

Среднее значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) заемщика по ипотеке в августе 2020 года составило 712 баллов (минимальное значение – 300 баллов, максимальное – 850 баллов) (Таблица 1).

В августе 2020 года самый большой средний размер выданных ипотечных кредитов среди 30 регионов РФ – лидеров по объемам ипотечного кредитования был отмечен в Москве (5,66 млн. руб.), Московской области (4,04 млн. руб.), Санкт-Петербурге (3,45 млн. руб.), а также в Ямало-Ненецком АО (3,35 млн. руб.) и Приморском крае (3,03 млн. руб.).

Что касается динамики среднего чека выданных ипотечных кредитов (среди 30 регионов РФ – лидеров ипотечного кредитования), то по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наивысший рост данного показателя в августе продемонстрировали Нижегородская (+18,1%) и Челябинская (+13,7%) области, Москва (+16,8%), а также Свердловская (+16,7%) и Омская (+16,5%) области. В то же время в ряде регионов средний чек по ипотеке, напротив, сократился. В частности, это произошло в Воронежской (-3,2%), Волгоградской (-2,5%) и Иркутской (-0,8%) областях.

«После существенного снижения в апреле среднего чека по ипотеке, в последующие месяцы этот показатель не только вернулся к «докарантинному» уровню, но и смог превысить его, - считает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – Важно отметить, что ипотечное кредитование стимулируется как за счет снижения ставок благодаря программам господдержки, так и в связи с низкой ключевой ставкой Банка России. А снижение ставок, как правило, привлекает на рынок граждан с высоким Персональным кредитным рейтингом (ПКР) и приемлемыми показателями долговой нагрузки. Таким заемщикам банки чаще всего выдают займы на более значительные суммы».