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Банки и ипотека
 30 сентября 2020 11:00      375

НБКИ: средний размер ипотечных кредитов в августе 2020 превысил «докарантинный» уровень и составил 2,66 млн. рублей

 
По данным 4 000 кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в августе 2020 года средний размер выданных ипотечных кредитов составил 2,66 млн. руб., превысив уровень марта текущего года на 1,9% (в марте 2020 года – 2,61 млн. руб.). При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в августе 2020г. данный показатель вырос на 11,8% (в августе 2019 года - 2,38 млн. руб.) 
 
Стоит напомнить, что в апреле текущего года по сравнению с предыдущим месяцем средний чек ипотечного кредита сократился сразу на 8,5% - до 2,39 млн. руб. Таким образом, за последующие 4 месяца (май-август) этот показатель не только отыграл падение, но и превысил уровень марта 2020 года. 
 
Среднее значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) заемщика по ипотеке в августе 2020 года составило 712 баллов (минимальное значение – 300 баллов, максимальное – 850 баллов) (Таблица 1).
 
 
В августе 2020 года самый большой средний размер выданных ипотечных кредитов среди 30 регионов РФ – лидеров по объемам ипотечного кредитования был отмечен в Москве (5,66 млн. руб.), Московской области (4,04 млн. руб.), Санкт-Петербурге (3,45 млн. руб.), а также в Ямало-Ненецком АО (3,35 млн. руб.) и Приморском крае (3,03 млн. руб.).
 
Что касается динамики среднего чека выданных ипотечных кредитов (среди 30 регионов РФ – лидеров ипотечного кредитования), то по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наивысший рост данного показателя в августе продемонстрировали Нижегородская (+18,1%) и Челябинская (+13,7%) области, Москва (+16,8%), а также Свердловская (+16,7%) и Омская (+16,5%) области. В то же время в ряде регионов средний чек по ипотеке, напротив, сократился. В частности, это произошло в Воронежской (-3,2%), Волгоградской (-2,5%) и Иркутской (-0,8%) областях.
 
 
«После существенного снижения в апреле среднего чека по ипотеке, в последующие месяцы этот показатель не только вернулся к «докарантинному» уровню, но и смог превысить его, - считает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – Важно отметить, что ипотечное кредитование стимулируется как за счет снижения ставок благодаря программам господдержки, так и в связи с низкой ключевой ставкой Банка России. А снижение ставок, как правило, привлекает на рынок граждан с высоким Персональным кредитным рейтингом (ПКР) и приемлемыми показателями долговой нагрузки. Таким заемщикам банки чаще всего выдают займы на более значительные суммы».
 

Динамика среднего размера выданных ипотечных кредитов в августе 2020 году в сравнении с августом 2019 года (топ-30 регионов РФ по объемам ипотечного кредитования) и среднее значение ПКР ипотечных заемщиков в этих регионах, в руб.

 

По регионам

август 2019,

руб.

август 2020,

руб.

Изменение,

в %

1

г. Москва

4 849 646

5 662 987

16,8%

2

Московская область

3 694 284

4 043 028

9,4%

3

г. Санкт-Петербург

3 200 849

3 451 097

7,8%

4

Ямало-Ненецкий автономный округ

3 152 794

3 347 373

6,2%

5

Приморский край

2 849 115

3 031 848

6,4%

6

Ленинградская область

2 619 834

2 897 209

10,6%

7

Хабаровский край

2 868 032

2 892 459

0,9%

8

Республика Саха (Якутия)

2 691 521

2 798 626

4,0%

9

Тульская область

2 480 364

2 762 937

11,4%

10

Ханты-Мансийский АО - Югра

2 675 436

2 747 993

2,7%

11

Свердловская область

2 128 915

2 484 443

16,7%

12

Нижегородская область

2 014 137

2 378 471

18,1%

13

Красноярский край

2 050 201

2 340 016

14,1%

14

Новосибирская область

2 066 279

2 263 183

9,5%

15

Тюменская область (без ХМАО и ЯНАО)

1 999 499

2 254 972

12,8%

16

Республика Татарстан

2 109 378

2 245 969

6,5%

17

Республика Башкортостан

2 069 099

2 190 959

5,9%

18

Ростовская область

2 082 983

2 169 000

4,1%

19

Волгоградская область

2 194 784

2 140 581

-2,5%

20

Краснодарский край

2 116 808

2 134 518

0,8%

21

Самарская область

1 959 218

2 108 995

7,6%

22

Воронежская область

2 177 774

2 108 781

-3,2%

23

Пермский край

1 877 974

2 089 244

11,2%

24

Саратовская область

1 927 592

2 068 997

7,3%

25

Иркутская область

2 084 747

2 067 227

-0,8%

26

Омская область

1 739 119

2 025 832

16,5%

27

Оренбургская область

1 938 438

1 989 773

2,6%

28

Кемеровская область

1 574 690

1 767 964

12,3%

29

Челябинская область

1 494 764

1 762 416

17,9%

30

Алтайский край

1 700 812

1 734 213

2,0%
 
 
 
Источник: Квадрат.ру

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