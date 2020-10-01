Область корректирует генплан Заневки с учетом мнения жителей

Рядом с заказником в Заневке появится рекреационная зона.

В ходе состоявшегося сегодня совещания в Доме областного Правительства было принято решение скорректировать параметры нового генплана Заневского городского поселения — с учетом мнения жителей, которые принимают активное участие в обсуждении проекта документа.

Изначально предполагалось перевести 52 га в Колтушах из земель сельхозназначения в территорию индивидуального жилищного строительства. Это было условием достройки корпуса 6.6 проблемного ЖК «Радужный» компанией-донором, которая владеет этим участком — эти земли примыкают к особо охраняемым территориям «Колтушские высоты». Сейчас дом для обманутых дольщиков уже на вводе в эксплуатацию.

Выполняя условия соглашения, область, одновременно, прислушивается к местным жителям: в результате принято решение перевести 30 гектар из этих 52 – в ИЖС, а 22 га – в рекреацию. Таким образом будет создано зеленое пространство, отделяющее малоэтажные частные дома и охранную зону.

Также не принято предложения по переводе части земли в зону Ж5 с максимальной этажностью: будут ограничения до 8 этажей, как предполагает зона Ж4.

При этом 62 га земель сельхозназначения переводится для объектов дорожной инфраструктуры – речь идет о строительстве дороги «Подъезд к городу Всеволожск» и расширении дороги КАД – Колтуши. Также значительная территория переводится в земли промышленного назначения для создания новых рабочих мест в Заневке.