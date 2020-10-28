Инвестиции в недвижимость Европы упали в третьем квартале почти на 40%

Объем инвестиций в европейскую недвижимость составил в третьем квартале 2020 года 48 миллиардов евро, что на 37% ниже показателя аналогичного периода прошлого года, говорится в сообщении консалтинговой компании CBRE.

Как указывается в нем, за девять месяцев 2020 года в сравнении с аналогичным периодом 2019-го объем инвестиций в недвижимость Европы снизился на 11% - до 183 миллиардов евро.

"В первом квартале объемы инвестиций достигли рекордно высоких значений благодаря ряду крупных сделок в Германии, Великобритании и Скандинавии. Во втором и третьем кварталах объемы инвестиций сократились на 37% в связи с последствиями пандемии COVID-19", - отмечается в сообщении.

В нем также добавляется, что на рынке инвестиций в России по итогам девяти месяцев 2020 года объем вложений в недвижимость составил 180 миллиардов рублей, что на 8% больше аналогичного периода прошлого года.