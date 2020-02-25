Московская компания победила в аукционе на право аренды памятника «Оранжерея» в Петергофе

СПб ГКУ «Имущество Санкт-Петербурга», подведомственное Комитету имущественных отношений Санкт-Петербурга (КИО), 19 февраля 2020 года заключило договор аренды с АО «Московская инвестиционно-строительная компания» - победителем аукциона по программе «Рубль за метр». Об этом сообщает пресс-служба КИО.

Договор заключен в отношении объекта культурного наследия «Оранжерея», входящий в состав «Дворцово-парковый ансамбль «Собственная дача», расположенном в Петергофе по адресу: Собственный проспект, д. 84а, литера Е.

Срок договора - 49 лет.

Теперь Общество в течение 7 лет по согласованию с Комитетом по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры проведет мероприятия по восстановлению здания и приспособлению его под современное использование. Ежемесячная ставка арендной платы по договору на период ремонтных работ составит 55 068,75 рублей.

После восстановления памятника Общество по условиям Программы получит право на льготную арендную плату в размере 1 рубль за 1 кв.м.