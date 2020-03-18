Банки РФ наблюдают повышенный спрос на ипотеку после обвала рубля

Российские банки в марте наблюдают повышенный спрос на ипотеку: клиенты стремятся успеть получить кредит по рекордно низким для рынка ипотеки в России ставкам, следует из опроса кредитных организаций, проведенного РИА Новости. При этом некоторые банки уже начали повышать ставки, другие ждут заседания ЦБ и активных действий по изменению условий кредитования пока не предпринимают.

Банк ВТБ сообщил, что в первом весеннем месяце его клиенты активно подают заявки на ипотеку, спрос вырос примерно на 15%. Выдачи по ипотечным программам в Промсвязьбанке (ПСБ) на второй неделе марта выросли почти на 30% по сравнению с первой неделей месяца. В МКБ видят рост по заявкам и сделкам ориентировочно на 30% по отношению к февралю.

При этом в Райффайзенбанке отметили, что спрос на этот продукт "стабильно высокий". В Совкомбанке рост новых заявок фиксируется еще со второй половины февраля после снижения ставок. В банке "Открытие" наблюдают "локальное" увеличение спроса на все кредитные продукты на 15-20%, в том числе и на ипотеку .

В свою очередь, в Россельхозбанке отмечают незначительный рост (5%) по ипотечным заявкам, оформляемым по стандартным программам. Начало текущего года - активный период для рынка ипотеки, число заявок и выдач ипотечных кредитов растет в соответствии с прогнозами, отметили в "СМП Банке".

В банке "Возрождение", где отмечают повышение активности в ипотечном сегменте, объяснили такой интерес к жилищному кредитованию текущим ростом цен на недвижимость. В МИнБанке считают, что причина в волатильности на рынках: инвесторы склонны выбирать консервативные инструменты для вложения средств, к которым можно отнести недвижимость. При этом в кредитной организации указывают, что пока преждевременно комментировать изменение спроса на ипотеку. В Росбанке указали, что клиенты стремятся успеть получить кредит по рекордно низким для рынка ипотеки в России ставкам.

Некоторые банки в марте уже начали повышать ставки по ипотеке. Так, Росбанк скорректировал свои предложения с 17 марта, Райффайзенбанк - с 18 марта. В ближайшее время планируют изменить ставки по ипотечным кредитам также и в банке "Зенит". "Повышение ставок было объективно и неизбежно, но их новый уровень, как и прежде, остается комфортным", - заявили в Райффайзенбанке.

Другие игроки ждут заседания ЦБ и пока активных действий по изменению условий кредитования не предпринимают. "Мы внимательно следим за ситуацией на рынке, ожидаем решения ЦБ по пересмотру ключевой ставки, в зависимости от этого и ряда других факторов будет приниматься решение по изменению ставок", - отметили в ПСБ.