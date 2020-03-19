Гостиницы Москвы и Петербурга теряют в день 258 млн рублей

Данные аналитиков Rusland SP Hospitality говорят о том, что на сегодняшний день из-за коронавируса убытки гостиниц Москвы составляют 210 миллионов рублей в день, а Санкт-Петербурга - 48,1 миллиона рублей в день, сообщили РИА Новости в компании.

По словам руководителя Rusland SP Hospitality Людмилы Фроловой, в связи с отменой мероприятий, снижением деловой активности, запретом на въезд иностранных туристов гостиничные рынки терпят крах.

"Всего в Москве насчитывается 83 тысячи номеров. Средняя загрузка отелей Москвы в марте снизилась с 60% до 15%, ADR (статистический показатель средней стоимости гостиничного номера в день) снизился до 4 тысяч рублей. При средней загрузке в марте в 60% и ADR в 5,2 тысячи рублей, рынок бы генерировал 260 миллионов рублей в сутки. Таким образом, выручка гостиниц Москвы на текущий момент упала до 50 миллионов рублей в день, а ежедневные убытки достигли 210 миллионов рублей", - прокомментировала ситуацию она.

Что касается гостиничного рынка Санкт-Петербурга, то сейчас он насчитывает 23,3 тысячи номеров. Средняя загрузка в марте обычно составляет 60% при ADR в 4,1 тысячи рублей. Таким образом, плановая выручка отелей северной столицы составила бы около 57,3 миллионов в день. В данный момент средняя загрузка упала до 18%, а ADR – до 2,2 тысяч рублей. Соответственно, ежедневные убытки составляют 48,1 миллиона рублей.