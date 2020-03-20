Правительство намерено выделить на поддержку ИЖС 138 млрд рублей
Минстрой РФ предлагает выделить 137,7 млрд рублей на поддержку индивидуального жилищного строительства (ИЖС) в 2020-2024 годах. Такое предложение содержится в проекте постановления кабмина, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов.
Согласно проекту программы развития строительства индивидуального жилья, предварительная версия которой была представлена в прошлом году без указания объемов финансирования, с 2020 по 2024 годы в России должно быть построено 180 млн квадратных метров частных жилых домов, пишет РБК.
Добиться таких высоких темпов индивидуального строительства Минстрой предлагает при помощи развития сферы индустриального строительства частных домов. Речь идет о привлечении застройщиков, которые будут строить частные дома по проектам комплексного освоения территорий. При этом девелоперы, как и при строительстве многоквартирных домов, будут обязаны перейти на эскроу-счета и проектное финансирование.
"При этом у граждан сохраняется возможность осуществлять строительство хозяйственным способом – самостоятельно или с привлечением подрядных организаций", – отмечают авторы программы.
Кроме того, Минстрой предлагает создать стандарт ипотечного кредитования ИЖС, более эффективно выделять участки для ИЖС гражданам и застройщикам, в том числе без торгов, обеспечить инженерной, транспортной и социальной инфраструктурой участки для ИЖС, а также создать бесплатный каталог типовых проектов индивидуальных жилых домов и регулировать внешний вид домов с помощью дизайн-кода.
Напомним, летом 2018 года стало известно, что в России впервые за постсоветский период большую часть введенного жилья составили индивидуальные дома, доля которых в первом полугодии выросла почти на 12% по сравнению с тем же периодом 2017 года и составила 15,3 млн квадратных метров, тогда как для многоквартирных домов этот показатель упал на 17% и составил 13,7 млн квадратных метров.
В середине мая 2019 года года в Совете Федерации разработали и направили в Минпромторг, Минприроды и Минстрой ряд предложений для стимулирования отрасли деревянного домостроения, реализация которых, по мнению авторов, может заметно повысить объемы ввода нового жилья в России. По данным Рейтингового агентства строительного комплекса, за последние десять лет на долю деревянного домостроения в России пришлось 9-10% нового жилья. В США этот показатель достигает 40%.
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