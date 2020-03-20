Минстрой РФ предлагает выделить 137,7 млрд рублей на поддержку индивидуального жилищного строительства (ИЖС) в 2020-2024 годах. Такое предложение содержится в проекте постановления кабмина, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно проекту программы развития строительства индивидуального жилья, предварительная версия которой была представлена в прошлом году без указания объемов финансирования, с 2020 по 2024 годы в России должно быть построено 180 млн квадратных метров частных жилых домов, пишет РБК .

Добиться таких высоких темпов индивидуального строительства Минстрой предлагает при помощи развития сферы индустриального строительства частных домов. Речь идет о привлечении застройщиков, которые будут строить частные дома по проектам комплексного освоения территорий. При этом девелоперы, как и при строительстве многоквартирных домов, будут обязаны перейти на эскроу-счета и проектное финансирование.

"При этом у граждан сохраняется возможность осуществлять строительство хозяйственным способом – самостоятельно или с привлечением подрядных организаций", – отмечают авторы программы.

Кроме того, Минстрой предлагает создать стандарт ипотечного кредитования ИЖС, более эффективно выделять участки для ИЖС гражданам и застройщикам, в том числе без торгов, обеспечить инженерной, транспортной и социальной инфраструктурой участки для ИЖС, а также создать бесплатный каталог типовых проектов индивидуальных жилых домов и регулировать внешний вид домов с помощью дизайн-кода.

Напомним, летом 2018 года стало известно , что в России впервые за постсоветский период большую часть введенного жилья составили индивидуальные дома, доля которых в первом полугодии выросла почти на 12% по сравнению с тем же периодом 2017 года и составила 15,3 млн квадратных метров, тогда как для многоквартирных домов этот показатель упал на 17% и составил 13,7 млн квадратных метров.