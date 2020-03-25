Вместо небоскреба на Поклонной горе построят офисную 13-этажку

На углу проспекта Энгельса и Северного проспекта на Поклонной горе собираются построить 13-этажную коробку бизнес-центра. Ранее собственник планировал возвести там небоскреб, но в судах проиграл право на него.



Прежде на этом участке, на проспекте Энгельса, 107, находилась трикотажная фабрика. Ее снесли в 2013 году. На освобожденном месте ООО «Траст», входящее в группу «С.Э.Р.», планировало построить 46-этажный апарт-отель под названием «Ингрия-тауэр». Проект разработало ООО «Архитектурная мастерская Цыцина».



Получить разрешение на строительство объекта «Трасту», как писал «Канонер», вовремя не удалось. Чиновникам не понравилось, что проект предполагал три подземных этажа, тогда как градплан позволял только два. В 2017 году процесс завершился победой Смольного.



За время судебных баталий изменилось законодательство, и теперь на этом участке допускается возведение здания высотой не более 36 метров. Сегодня стало известно, что по заказу «Траста» был разработан проект 13-этажной коробки бизнес-центра. Его выполнили ООО «Урбис-СПб» и ООО «Умбра». Подземных этажа, как и допускается, два.