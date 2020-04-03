Вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин рекомендовал не останавливать стройки, где заняты мигранты и вахтовики. Об этом сообщает РИА "Новости" .

"Они живут, как правило, в общежитиях, в скученных условия. Лучше будет, если они будут находиться на работе, чем в общежитиях", – заявил Хуснуллин, отметив, что из-за закрытия границ многие мигранты не могут покинуть Россию.

Он также рассказал, что посоветовал властям ряда регионов организовать на стройплощадках отдельные бытовки помещения рабочих на карантин в случае их заражения коронавирусом. "У них нет домов и квартир, чтобы они могли самоизолироваться. У кого тяжелые случаи, тех будут госпитализировать в больницы, а у кого легкие – надо, чтобы они могли находиться изолированно на объектах с оказанием медицинской помощи на месте", – заявил вице-премьер.

По оценке Хуснуллина, сейчас в связанных со строительством сферах в России работает 8,9 млн человек, а на мигрантов, по разным оценкам, приходится от 1 до 2 млн человек.

Напомним, в середине марта сообщалось , что введенный российскими властями в целях борьбы с эпидемией коронавируса запрет на въезд иностранцев с 18 марта по 1 мая грозит дефицитом рабочей силы в строительной отрасли.

"На российских стройках доля нерезидентов составляет 70–80%. Речь идет про рабочие профессии – монолитчики, кровельщики и так далее. Эти рабочие на стройке постоянно сменяются – одни уезжают, другие приезжают", – говорил омбудсмен по вопросам строительства Дмитрий Котровский. По его словам, рабочие, которые не смогут въехать в Россию, могут поехать на стройки в другие места, и в результате дефицит рабочей силы может дополнительно затянуться.