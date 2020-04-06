На улице Есенина построят торговый центр

На улице Есенина собираются построить «объект бытового обслуживания». Он разместится на узком участке, который прежде использовался под платные стоянки.

Участок площадью 0,9 гектара с юга примыкает к дому 33, корпус 2, по проспекту Просвещения, а на западе выходит к улице Есенина. Прежде на нем располагались платные автостоянки.