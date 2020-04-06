На улице Есенина построят торговый центр

На улице Есенина собираются построить «объект бытового обслуживания». Он разместится на узком участке, который прежде использовался под платные стоянки.
Участок площадью 0,9 гектара с юга примыкает к дому 33, корпус 2, по проспекту Просвещения, а на западе выходит к улице Есенина. Прежде на нем располагались платные автостоянки.
Как стало известно «Канонеру», в марте ООО «Вторметпласт» получило разрешение на строительство «объекта бытового обслуживания» — так обычно называют торговые центры. Участок узкий, но расширяется к улице Есенина; вероятно, возле нее и будет построено здание.
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