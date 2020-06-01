Русло реки Смоленка очистят от Смоленского до Наличного моста

Русло реки Смоленка в Петербурге очистят от Смоленского моста до Наличного моста. Протяженность составляет 1,55 км.

Как сообщили в комитете по природопользованию, с 2020 по 2021 годы планируется извлечь более 40 тыс. м3 донных отложений. Кроме того, в ходе работ будет выполнена очистка от мусора береговых откосов, поднимут и крупные затонувшие предметы.

Отдельно подчеркивается, что вопрос о сносе зеленых насаждений будет отдельно обговариваться с управлением садово-паркового хозяйства.

Все работы по очистке русла реки планируют завершить в октябре 2021 года.