В Москве резко вырос спрос на аренду жилья

Снятие карантинных ограничений, введенных в Москве из-за эпидемии коронавируса, оживило рынок арендного жилья. Так, в первые две недели июня спрос на аренду вырос на 17%, а предложение - на 10% по сравнению с первой половиной мая. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные аналитиков из компании "Инком-Недвижимость".

В отчете отмечается, что сейчас 31% арендаторов интересуется однокомнатными квартирами, 33% - "двушками", а 8% - многокомнатными квартирами. Год назад эти показатели составляли 31%, 34% и 12%. При этом спрос на отдельные комнаты за год вырос с 23% до 28%, и эксперты прогнозируют, что к осени на комнаты будет приходиться уже 33% спроса.

"В связи со снижением платежеспособности клиенты ищут способы урезать арендный бюджет: некоторые объединяются и снимают однокомнатные или двухкомнатные квартиры совместно, кто-то переезжает в комнаты, есть и арендующие комнаты вскладчину. Несмотря на неудобства коммунального быта, популярность жилья данного формата имеет перспективы роста - ценовой вопрос становится первостепенным для многих квартирантов", - отметила заместитель директора департамента аренды квартир компании "Инком-Недвижимость" Оксана Полякова.

Предложение комнат в аренду выросло вслед за ростом спроса с 10% до 12% в общем объеме предложения жилья в аренду. Сейчас примерно три четверти предложения комнат занимают лоты в квартирах, где проживают владельцы жилплощади. Стоимость найма комнаты в Старой Москве составляет в среднем от 10 тыс. до 40 тыс. рублей в месяц. Больше всего недорогих комнат сдается в районах Гольяново, Выхино, Бирюлево Восточное, Новогиреево и Южное Бутово.

Ранее сообщалось, что в апреле 2020 года спрос на аренду квартир в столичном регионе снизился на 76% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. При этом аналитики отмечали, что структура спроса на аренду квартир в апреле почти не изменилась: около 70% запросов приходилось на квартиры стоимостью до 30 тыс. рублей в месяц, а около 5% - на квартиры стоимостью свыше 100 тыс. рублей в месяц. Остальной спрос приходился на промежуточные варианты.



