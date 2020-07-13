Градозащитники требуют расследовать пожары в доме Басевича

В пятницу и субботу 12 и 13 июля, ровно через неделю после встречи по поручению губернатора чиновников Смольного с жителями района, в доме Басевича произошли один за другим два пожара. Жители и активисты оценивают их как очевидный поджог и попытку давления на горожан, требующих сохранить здание и пересмотреть проект сноса и нового строительства. Пожары произошли после достижения договорённости о проведении общественного обсуждения проекта.



По данным МЧС, площадь пожара 12 июля составила более 120 кв. м., на следующий день менее крупный пожар произошёл вновь. Ответственность за состояние дома Басевича официально возложена Комитетом имущественных отношений на Академический театр балета Бориса Эйфмана, которому он был передан в оперативное управление распоряжением в 2019 г. Казалось, после передачи дома театру пожары прекратились, входы в здание перекрыты, однако на фоне общественной компании за его сохранение, пожары возобновились вновь.



Санкт-Петербургское отделение ВООПИК направило заявления о преступлении в Следственный комитет и ГУ МВД с требованием расследовать произошедшее.





