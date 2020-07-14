Ленобласть приступает к проектированию обхода Всеволожска

Администрация Ленобласти выделила 24 млн рублей на предпроект для обхода Всеволожска.

Подрядчику предстоит определить основные параметры автодороги, сроки и затраты на получение разрешительной документации, проектирование и строительство, разработать проект планировки и проект межевания, сделать прогноз транпортных потоков. Время на эти работы — до 21 апреля 2021 года.

Чиновники уже подвели итоги тендера, победителем названо АО «Авто-Дорсервис». Контракт ещё не опубликован.

Как подтвердли NSP в пресс-службе транспортного блока правительства ЛО, речь идёт про магистраль, которую называют дублёром Дороги Жизни.

Трасса начнётся на границе с Петербургом, в районе разлива реки Охты и Васнецовского проспекта, около ЖК «Цветной город». В Ленобласти дорога пройдёт параллельно реке Лубья (или пересечёт её), обогнёт Всеволожск и посёлок Романовка и примкнёт к Дороге жизни (шоссе Санкт-Петербург — Морье) севернее деревни Проба. Длина новой магистрали — 20,7 км.

Дорога предполагается четырёхполосной, без светофоров и левых поворотов.