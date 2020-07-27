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Аналитика
 27 июля 2020 16:17      632

В период самоизоляции зафиксировано резкое падение объемов ввода жилья

 

В I полугодии 2020 года в России было введено в эксплуатацию 27,95 млн кв. м жилья. Без учета объектов на землях для ведения садоводства – 26,7 млн кв. м. Это на 11% ниже, чем в I полугодии 2019 года, когда было введено 30,1 млн кв. м жилья. 

Девелоперами было построено 13,6 млн кв. м - на 6% «квадратов» меньше, чем за аналогичный период 2019 года. Объем ввода населением за тот же период снизился еще существеннее – на 16% - до 13,1 млн кв. м.

За все шесть месяцев только в январе 2020 года относительно аналогичного периода 2019 года показатели ввода в целом по РФ оказались лучше: +14%. В остальные месяцы динамика была отрицательной с максимальным падением в апреле (-36%) и в мае (-24%) – именно в этот период по стране действовал режим самоизоляции, временно была приостановлена также работа строительных компаний, что отразилось на общей статистике ввода. Строительство жилья населением также существенно снизилось именно в период самоизоляции: в апреле показатель уменьшился на 49%. В мае – на 30%. 

Динамика ввода жилья всего по РФ, млн кв. м (индустриальное и индивидуальное строительство) в I полугодии 2020 года



 

Источник: Аналитический центр Циан по данным Росстата

Динамика ввода жилья в России в сравнении с прошлым годом*

Месяц

В целом по РФ

Только застройщики

Только население

Объем ввода, млн кв. м

Динамика с прошлым годом

Объем ввода, млн кв. м

Динамика с прошлым годом

Объем ввода, млн кв. м

Динамика с прошлым годом

январь

4,8

14%

2,7

24%

2,1

3%

февраль

4,7

-7%

2,0

-11%

2,7

-3%

март

5,2

-7%

2,7

0%

2,6

-13%

апрель

3,0

-36%

1,7

-20%

1,4

-49%

май

3,5

-24%

1,7

-16%

1,8

-30%

июнь

5,5

-7%

2,9

-12%

2,6

-1%

Всего за I полугодие

26,7

-11%

13,6

-6%

13,1

-16%

Источник: Аналитический центр Циан по данным Росстата

*Без учета жилых домов, построенных на земельных участках для ведения садоводства

Несмотря на снижение объема ввода жилья населением, в I полугодии 2020 года зафиксирована максимальная доля индивидуального строительства: 51,3% - самое высокое значение за последние 10 лет. Причем по отдельным субъектам РФ более 99% квадратных метров построено населением: Мурманская область, Ингушетия, Тыва, Еврейская АО. И наоборот, минимальная доля жилья, введенного населением, зафиксирована в Санкт-Петербурге (6,9%) и Москве (8,9%).

 

Динамика доли ввода жилья населением от всего объема жилищного строительства

Год

Ввод жилья, млн кв. м

Из них введено населением

2010

58,4

43,5%

2011

62,2

42,8%

2012

65,7

43,1%

2013

70,5

43,3%

2014

84,2

42,9%

2015

85,3

41%

2016

80,2

39,6%

2017

78,5

41,4%

2018

75,1

43,1%

2019

80,1

45,1%

I полугодие 2020

30,1

51,3%

Источник: Аналитический центр Циан по данным Росстата

Только в трех федеральных округах объем ввода застройщиками превышает количество введенного жилья населением (по итогам I полугодия 2020 года): это Северо-Западный ФО (60% нового жилья построено девелоперами), Центральный ФО (55%) и Сибирский ФО (51%). Лидерами по вводу квадратных метров населением стал Северо-Кавказский ФО (67%) и Дальневосточный ФО (56%).

Распределение объемов ввода жилья между девелоперами и населением в I полугодии 2020 года

Источник: Аналитический центр Циан по данным Росстата

 

Источник: Квадрат.ру

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