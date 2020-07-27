В период самоизоляции зафиксировано резкое падение объемов ввода жилья
В I полугодии 2020 года в России было введено в эксплуатацию 27,95 млн кв. м жилья. Без учета объектов на землях для ведения садоводства – 26,7 млн кв. м. Это на 11% ниже, чем в I полугодии 2019 года, когда было введено 30,1 млн кв. м жилья.
Девелоперами было построено 13,6 млн кв. м - на 6% «квадратов» меньше, чем за аналогичный период 2019 года. Объем ввода населением за тот же период снизился еще существеннее – на 16% - до 13,1 млн кв. м.
За все шесть месяцев только в январе 2020 года относительно аналогичного периода 2019 года показатели ввода в целом по РФ оказались лучше: +14%. В остальные месяцы динамика была отрицательной с максимальным падением в апреле (-36%) и в мае (-24%) – именно в этот период по стране действовал режим самоизоляции, временно была приостановлена также работа строительных компаний, что отразилось на общей статистике ввода. Строительство жилья населением также существенно снизилось именно в период самоизоляции: в апреле показатель уменьшился на 49%. В мае – на 30%.
Динамика ввода жилья всего по РФ, млн кв. м (индустриальное и индивидуальное строительство) в I полугодии 2020 года
Источник: Аналитический центр Циан по данным Росстата
Динамика ввода жилья в России в сравнении с прошлым годом*
Источник: Аналитический центр Циан по данным Росстата
*Без учета жилых домов, построенных на земельных участках для ведения садоводства
Несмотря на снижение объема ввода жилья населением, в I полугодии 2020 года зафиксирована максимальная доля индивидуального строительства: 51,3% - самое высокое значение за последние 10 лет. Причем по отдельным субъектам РФ более 99% квадратных метров построено населением: Мурманская область, Ингушетия, Тыва, Еврейская АО. И наоборот, минимальная доля жилья, введенного населением, зафиксирована в Санкт-Петербурге (6,9%) и Москве (8,9%).
Динамика доли ввода жилья населением от всего объема жилищного строительства
Источник: Аналитический центр Циан по данным Росстата
Только в трех федеральных округах объем ввода застройщиками превышает количество введенного жилья населением (по итогам I полугодия 2020 года): это Северо-Западный ФО (60% нового жилья построено девелоперами), Центральный ФО (55%) и Сибирский ФО (51%). Лидерами по вводу квадратных метров населением стал Северо-Кавказский ФО (67%) и Дальневосточный ФО (56%).
Распределение объемов ввода жилья между девелоперами и населением в I полугодии 2020 года
Источник: Аналитический центр Циан по данным Росстата
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