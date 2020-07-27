В период самоизоляции зафиксировано резкое падение объемов ввода жилья

В I полугодии 2020 года в России было введено в эксплуатацию 27,95 млн кв. м жилья. Без учета объектов на землях для ведения садоводства – 26,7 млн кв. м. Это на 11% ниже, чем в I полугодии 2019 года, когда было введено 30,1 млн кв. м жилья.

Девелоперами было построено 13,6 млн кв. м - на 6% «квадратов» меньше, чем за аналогичный период 2019 года. Объем ввода населением за тот же период снизился еще существеннее – на 16% - до 13,1 млн кв. м.

За все шесть месяцев только в январе 2020 года относительно аналогичного периода 2019 года показатели ввода в целом по РФ оказались лучше: +14%. В остальные месяцы динамика была отрицательной с максимальным падением в апреле (-36%) и в мае (-24%) – именно в этот период по стране действовал режим самоизоляции, временно была приостановлена также работа строительных компаний, что отразилось на общей статистике ввода. Строительство жилья населением также существенно снизилось именно в период самоизоляции: в апреле показатель уменьшился на 49%. В мае – на 30%.

Динамика ввода жилья всего по РФ, млн кв. м (индустриальное и индивидуальное строительство) в I полугодии 2020 года







Источник: Аналитический центр Циан по данным Росстата

Динамика ввода жилья в России в сравнении с прошлым годом*

Месяц В целом по РФ Только застройщики Только население Объем ввода, млн кв. м Динамика с прошлым годом Объем ввода, млн кв. м Динамика с прошлым годом Объем ввода, млн кв. м Динамика с прошлым годом январь 4,8 14% 2,7 24% 2,1 3% февраль 4,7 -7% 2,0 -11% 2,7 -3% март 5,2 -7% 2,7 0% 2,6 -13% апрель 3,0 -36% 1,7 -20% 1,4 -49% май 3,5 -24% 1,7 -16% 1,8 -30% июнь 5,5 -7% 2,9 -12% 2,6 -1% Всего за I полугодие 26,7 -11% 13,6 -6% 13,1 -16%

Источник: Аналитический центр Циан по данным Росстата

*Без учета жилых домов, построенных на земельных участках для ведения садоводства

Несмотря на снижение объема ввода жилья населением, в I полугодии 2020 года зафиксирована максимальная доля индивидуального строительства: 51,3% - самое высокое значение за последние 10 лет. Причем по отдельным субъектам РФ более 99% квадратных метров построено населением: Мурманская область, Ингушетия, Тыва, Еврейская АО. И наоборот, минимальная доля жилья, введенного населением, зафиксирована в Санкт-Петербурге (6,9%) и Москве (8,9%).

Динамика доли ввода жилья населением от всего объема жилищного строительства

Год Ввод жилья, млн кв. м Из них введено населением 2010 58,4 43,5% 2011 62,2 42,8% 2012 65,7 43,1% 2013 70,5 43,3% 2014 84,2 42,9% 2015 85,3 41% 2016 80,2 39,6% 2017 78,5 41,4% 2018 75,1 43,1% 2019 80,1 45,1% I полугодие 2020 30,1 51,3%

Источник: Аналитический центр Циан по данным Росстата

Только в трех федеральных округах объем ввода застройщиками превышает количество введенного жилья населением (по итогам I полугодия 2020 года): это Северо-Западный ФО (60% нового жилья построено девелоперами), Центральный ФО (55%) и Сибирский ФО (51%). Лидерами по вводу квадратных метров населением стал Северо-Кавказский ФО (67%) и Дальневосточный ФО (56%).

Распределение объемов ввода жилья между девелоперами и населением в I полугодии 2020 года

Источник: Аналитический центр Циан по данным Росстата