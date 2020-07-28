В «Монрепо» восстанавливают библиотечный флигель

Реставраторы завершили работы на первом этаже здания.

В ближайшее время будет восстановлена надстройка над средней частью дома — мезонин, а затем смонтирована стропильная конструкция. Работы на кровле библиотеки планируется завершить в октябре.

Из-за климатических факторов, плесени и насекомых-вредителей деревянное строение получило значительные повреждения. Однако реставраторам удалось спасти 50% исторических бревен сруба. Наиболее сохранившимися оказались бревна между оконными проемами.

При восстановлении библиотеки реставраторы также открыли интересный факт — строители не старались идеально подобрать бревна по размеру, все они разные по диаметру. Чаще всего использовались ближайшие к месту строительства деревья, растущие в лесу. При восстановлении удалось сохранить этот «исторический» почерк.

Также строение было утеплено с использованием исторического и натурального материала – мха. Реставраторы отмечают, что он обладает прекрасными гигроскопичными, бактерицидными и противогрибковыми свойствами.

Реставрация другого значимого для «Парка Монрепо» объекта — Усадебного дома — продолжается на удаленной площадке, поскольку в настоящий момент укрепляется фундамент строения. Усадьба была построена на склоне скалы на насыпной песчаной подушке и первые подвижки фундамента были зафиксированы еще в 1790 году. Сам же деревянный сруб Усадебного дома отреставрирован на 85%.