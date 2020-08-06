Пострадавшая от молнии школа в Волховском районе будет восстановлена к 1 сентября

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал распоряжение о выделении 10 млн рублей из резервного фонда на ремонт здания.

В Свирицкой средней школе в Волховском районе отремонтируют кровлю, поменяют оконные блоки и восстановят систему электроосвещения. Работы будут закончены до 1 сентября и свирицкие школьники смогут снова сесть за парты в День знаний.

В здание учреждения 19 июня 2020 года во время урагана попала шаровая молния. Разряд повредил кровлю, электропроводку, окна, дождь залил помещения и учебное оборудование. В спортзале произошло возгорание.

«Наш резервный фонд — та самая подушка безопасности, которая выручает в экстренных чрезвычайных ситуациях, таких как со Свирицкой школой. Я ставлю задачу своей команде обеспечить необходимый резерв средств для оперативного решения внезапных проблем. Чаще всего решаем социальные вопросы, в том числе адресно. В этом году благодаря нашему резервному фонду удалось эффективно решать вопросы противодействия распространению коронавирусной инфекции и оказания помощи жителям региона, оставшимся без дохода», — прокомментировал Александр Дрозденко.

Свирицкая средняя общеобразовательная школа работает с 1934 года. В ней обучается 57 школьников. В составе школы также работает дошкольная группа.