Россельхозбанк отмечает рост заявок на ипотеку на жилье у моря на юге РФ

Количество ипотечных заявок на жилье в Краснодарском крае за семь месяцев текущего года выросло на 38% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в сообщении Россельхозбанка.

"Россельхозбанк проанализировал собственную статистику ипотечного кредитования в Сочи, Анапе, Геленджике и Новороссийске. Пиковый спрос на кредит под покупку жилья в этом году пришелся на март и июль и совпал с периодом ввода и снятия ограничений, связанных с распространением коронавируса", - отмечается в нем.

На март пришлось 25% всех поданных заявок в 2020 году. Затем произошел закономерный спад в апреле, однако он оказался кратковременным, и уже с мая спрос вновь начал восстанавливаться. "Это можно связать c ожиданием ослабления ограничений и началом летнего сезона отпусков. Очевидно, что жилье приобретается как для себя, так и для сдачи в аренду для внутреннего сезонного туризма, который сейчас на подъеме", – говорится в релизе.

В 2020 году рекордсменами по числу заявок среди курортных районов Краснодарского края стали Сочи, Новороссийск и Анапа. Годом ранее тройку лидеров по количеству заявок на приобретение жилья составляли Сочи, Геленджик и Новороссийск, добавляется в нем.

Хотя Сочи остается наиболее популярным городом с точки зрения интереса к приобретению недвижимости, его доля среди четырёх курортов снизилась с 69% в прошлом году до 56% в нынешнем. Такое изменение объясняется более высоким уровнем цен относительно других курортов Краснодарского края и всплеском спроса к покупке жилья в более доступном Новороссийске (в 3,4 раза больше, чем годом ранее) и Анапе (в 1,6 раза больше, чем годом ранее), говорится в сообщении.

В 2020 году средний размер ипотечной заявки в Сочи составляет 3,85 миллиона рублей. Показатель вырос только в Новороссийске – на 11% за год, до 2,74 миллиона рублей. Средний срок кредитования в Сочи в 2020 году сократился до 18 лет, в Геленджике – до 18,5 лет, в то время как в остальных курортных городах Краснодарского края он, напротив, увеличился. Покупатели недвижимости в Анапе брали кредит в среднем на 21 год, в то время как годом ранее срок ипотеки был 16 лет.