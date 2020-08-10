В Кронштадте намоют землю для размещения шлюпочной базы

Намыть новые земли предстоит в восточной оконечности острова Котлин, в районе улицы Восстания, напротив Военного госпиталя. В каком объёме, а главное – за чей счёт, пока неизвестно. Заказчиком числится ОАО «20 Центральный проектный институт», учреждённое Министерством имущественных отношений РФ.

На образованной территории планируется разместить шлюпочную базу «в составе Военного учебно-научного центра Военно-морского флота и рекреационно-патриотического кластера в Кронштадте». В описании проекта указано, что шлюпочная база состоит из шести некапитальных и двух капитальных сооружений (учебных корпусов площадью 1366 и 432 кв.м). Остальное: эллинги, ангар, станция пожаротушения, ТП и КПП. Кроме того, будет и открытая площадка для практических занятий. Высота новых зданий – 10,5 метра (не выше близлежащих исторических зданий).

В Кронштадте за последние три года заявлено несколько амбициозных проектов в сфере туризма. Один из них – «Кронштадт. Остров фортов», который охватывает форты «Александр I» (он же «Чумной»), «Пётр I» и «Кроншлот». Здесь запланированы детский технопарк, дайвинг-центр с открытым глубоководным бассейном, гостиницы на 500 номеров категории 3–5 «звёзд», музей «Лента времени». Проект планирует реализовать АНО по развитию туристско-рекреационного кластера «Остров фортов» (учредители – Министерство обороны, ФГАУ «Управление имуществом специальных проектов Минобороны и Комитет по инвестициям). Курирует эту стройку дочь министра обороны РФ Ксения Шойгу – советник заместителя председателя правления Газпромбанка. Кстати, в конце 2019-го стало известно, что Минобороны собирается потратить 4,5 млрд рублей на реставрацию фортов «Кроншлот» и «Пётр I».