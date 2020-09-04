Банки смогут получить допсредства на выдачу льготной ипотеки

. "Дом.РФ" начинает прием заявок от банков на выделение дополнительного лимита в размере 160 миллиардов рублей на реализацию программы ипотеки с господдержкой по ставке 6,5%, говорится в сообщении компании.

Соответствующее постановление подписал глава кабмина Михаил Мишустин.

Как указывается в сообщении, ранее было принято решение об увеличении общего лимита по программе с 740 до 900 миллиардов рублей. Кроме того, первоначальный взнос по программе льготной ипотеки под 6,5% снижен с 20% до 15% от стоимости квартиры. На данный момент в программе уже участвуют 58 банков и 3 некредитные организации.

"На сегодняшний день распределены лимиты в рамках предоставленного финансирования. Сейчас мы начинаем прием заявок от кредиторов на освоение еще 160 миллиардов рублей. По нашим оценкам, после увеличения лимита количество выданных кредитов вырастет более чем на 20%", - цитирует пресс-служба слова гендиректора "Дом.РФ" Виталия Мутко.

Программа субсидирования процентных ставок по ипотеке до 6,5% запущена по поручению президента России Владимира Путина в апреле 2020 года и действует до 1 ноября. Программа распространяется на покупку квартир в новостройках и позволяет получить кредит на сумму до 6 миллионов рублей в регионах РФ и до 12 миллионов рублей в Москве и Санкт-Петербурге.