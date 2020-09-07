В Госдуме предложили в 10 раз увеличить штрафы за некачественные услуги ЖКХ

До конца сентября в Госдуму планируется внести законопроект, вносящий поправки в статью 7.23 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). Речь идет об увеличении текущих штрафов для для должностных лиц ресурсоснабжающих организаций за нарушение нормативов услуг ЖКХ. Об этом сообщила газете "Известия" автор законопроекта депутат Госдумы Наталья Костенко ("Единая Россия").

Сейчас штраф за такое нарушение составляет от 500 до 1 тыс. рублей. Костенко предлагает увеличить его до 5-10 тыс. рублей, а за повторное нарушение штрафовать уже на 15-30 тыс. рублей. Изначально законопроект также предполагал увеличение штрафов и для юрлиц (сейчас они составляют 5-10 тыс. рублей) до 30-50 тыс. рублей за первое нарушение и появление штрафов за повторные нарушения в 50-200 тыс. рублей. Однако эту норму попросили исключить в Минстрое, отметив, что для юрлиц уже установлено наказание в Правилах предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений.

"Мы доработаем законопроект и в сентябре внесем его в Госдуму, так как он очень важен для населения. Ко мне как депутату часто зимой поступали обращения граждан на ресурсоснабжающие организации, которые, пользуясь низкими штрафами, по различным причинам отключали отопление. Такая ситуация была в Краснодарском крае и Бурятии, именно поэтому соавтором законопроекта выступает депутат от республики Николай Будуев", - сообщила Костенко, отметив, что поставщики добивались выплат от отдельных должников, оставляя без услуг дома целиком.

Напомним, в начале ноября прошлого года депутат Госдумы Василий Власов предложил дать россиянам право не оплачивать некачественные коммунальные услуги. В письме, адресованном главе Минстроя Владимиру Якушеву, Власов отмечал, что регулярно получает жалобы граждан на высокие тарифы ЖКХ и одновременное несоответствие их качества санитарно-эпидемиологическим нормам. При этом существующее постановление правительства, которое определяет порядок перерасчета платы в случае оказания некачественных услуг Власов предложил изменить, поскольку сейчас прописанный в нем алгоритм сложен и непонятен для граждан.

"Считаю необходимым сориентировать данное постановление на большую защиту прав потребителей коммунальных услуг. А именно: закрепить право потребителей не оплачивать соответствующие коммунальные услуги в течение всего расчетного периода за сам факт неоказания услуги по бесперебойному круглосуточному горячему и холодному водоснабжению, газоснабжению, электроснабжению, водоотведению, отоплению в течение отопительного периода и за сам факт несоответствия состава и свойств воды требованиям законодательства РФ о техническом регулировании", - написал Власов.



