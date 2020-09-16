На месте стадиона «Спартак» в Гатчине появится современный спортивный комплекс, в ходе рабочей поездки губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко осмотрел ход работ по реконструкции объекта.

«Это будет главный стадион Гатчинского района и один из центральных спортивных объектов Ленинградской области. Мы планируем сделать обновлённый «Спартак» одной из двух домашних арен нашего футбольного клуба «Ленинградец», – отметил глава региона.

Спорткомплекс с футбольным полем, сектором для толкания ядра, трибуной на 704 зрителя, отдельно стоящим модульным зданием со спортивными залами, раздевалками, душевыми, а также отдельными помещениями для тренерского состава и судей появится в 2022 году.

Обновленный стадион «Спартак» сможет принимать соревнования и станет площадкой для ежедневных тренировок как для профессиональных спортсменов, так и для жителей Гатчины.

На объекте завершены работы по демонтажу существующих сооружений. Выполняются работы по снятию существующего асфальта и щебеночного основания и монтажу наружного освещения.

Заказчиком работ выступает администрация Гатчинского района. Стоимость муниципального контракта составляет 213 млн рублей. Финансирование осуществляется за счёт средств областного и местного бюджетов. Работы ведутся в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области».