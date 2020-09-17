Минстрой доработает законодательство о концессиях в ЖКХ

Применение в сфере ЖКХ механизма концессий требует законодательной доработки, заявил в четверг глава Минстроя РФ Владимир Якушев.

"То, что касается концессий, мы на самом деле готовим ещё ряд законодательных инициатив по доработке этого механизма, потому что там есть ещё вопросы, не всё продумано сегодня в законодательстве", - сказал министр.

По его словам, доработка механизма с применением концессий должна учитывать интересы обеих сторон. "Мы ожидаем, что эти изменения будут направлены на поддержание прав субъектов, но при этом и на защиту инвестиций", - сказал глава Минстроя.

Ранее в интервью РИА Недвижимость курирующий строительную отрасль вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщал, что привлекать частные инвестиции в ЖКХ нужно через разные механизмы - помимо использования концессий, это можно делать с использованием инфраструктурных облигаций и правильной тарифной политики.