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Аналитика
 18 сентября 2020 12:35      874

В туристических городах цены на посуточную аренду увеличились на четверть

 

Закрытие границ с другими странами привело к росту спроса на внутренний туризм. В результате в городах, традиционно являющихся центрами притяжения для экскурсионного отдыха, зафиксирован значительный рост средних базовых ставок посуточной аренды. 

Многие путешественники предпочитают арендовать квартиру, а не жить в отелях. В результате относительно периода самоизоляции более чем на четверть ставка посуточной аренды увеличилась в Москве и Санкт-Петербурге. В Казани рост составил 17,4% относительно провального по спросу апреля 2020 года. Положительная ценовая динамика была отмечена абсолютно по всем крупнейшим городам.

Средние базовые ставки краткосрочной аренды (1,2,3 комн. квартиры), тыс. р. в сутки

Город

Период самоизоляции

Текущая средняя ставка, сентябрь 2020

Динамика

Санкт-Петербург

2,15

2,73

26,8%

Москва

2,56

3,23

25,9%

Казань

1,83

2,15

17,4%

Нижний Новгород

1,78

1,92

7,7%

Челябинск

1,45

1,54

6,2%

Ростов-на-Дону

2,10

2,22

5,7%

Волгоград

1,74

1,84

5,4%

Екатеринбург

1,79

1,87

4,8%

Воронеж

1,51

1,58

4,8%

Новосибирск

1,72

1,78

3,4%

Красноярск

1,78

1,84

3,0%

Уфа

1,64

1,68

2,4%

Омск

1,53

1,55

1,3%

Самара

1,88

1,90

1,0%

Пермь

1,76

1,77

0,7%

Источник: расчеты Аналитического центра Циан

 
Источник: Квадрат.ру

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