В туристических городах цены на посуточную аренду увеличились на четверть
Закрытие границ с другими странами привело к росту спроса на внутренний туризм. В результате в городах, традиционно являющихся центрами притяжения для экскурсионного отдыха, зафиксирован значительный рост средних базовых ставок посуточной аренды.
Многие путешественники предпочитают арендовать квартиру, а не жить в отелях. В результате относительно периода самоизоляции более чем на четверть ставка посуточной аренды увеличилась в Москве и Санкт-Петербурге. В Казани рост составил 17,4% относительно провального по спросу апреля 2020 года. Положительная ценовая динамика была отмечена абсолютно по всем крупнейшим городам.
Средние базовые ставки краткосрочной аренды (1,2,3 комн. квартиры), тыс. р. в сутки
Источник: расчеты Аналитического центра Циан
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