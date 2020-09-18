В туристических городах цены на посуточную аренду увеличились на четверть

Закрытие границ с другими странами привело к росту спроса на внутренний туризм. В результате в городах, традиционно являющихся центрами притяжения для экскурсионного отдыха, зафиксирован значительный рост средних базовых ставок посуточной аренды.

Многие путешественники предпочитают арендовать квартиру, а не жить в отелях. В результате относительно периода самоизоляции более чем на четверть ставка посуточной аренды увеличилась в Москве и Санкт-Петербурге. В Казани рост составил 17,4% относительно провального по спросу апреля 2020 года. Положительная ценовая динамика была отмечена абсолютно по всем крупнейшим городам.

Средние базовые ставки краткосрочной аренды (1,2,3 комн. квартиры), тыс. р. в сутки

Город Период самоизоляции Текущая средняя ставка, сентябрь 2020 Динамика Санкт-Петербург 2,15 2,73 26,8% Москва 2,56 3,23 25,9% Казань 1,83 2,15 17,4% Нижний Новгород 1,78 1,92 7,7% Челябинск 1,45 1,54 6,2% Ростов-на-Дону 2,10 2,22 5,7% Волгоград 1,74 1,84 5,4% Екатеринбург 1,79 1,87 4,8% Воронеж 1,51 1,58 4,8% Новосибирск 1,72 1,78 3,4% Красноярск 1,78 1,84 3,0% Уфа 1,64 1,68 2,4% Омск 1,53 1,55 1,3% Самара 1,88 1,90 1,0% Пермь 1,76 1,77 0,7%

Источник: расчеты Аналитического центра Циан