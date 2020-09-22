Безымянные проезды в Репино получили наименования

Безымянные проезды в поселке Репино Курортного района получили названия. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Проезд от Усадебной улицы до Зеленогорского шоссе стал Гулинской улицей, поскольку поблизости находилась дача купца 1-й гильдии, потомственного почетного гражданина Павла Григорьевича Гулина.

Расположенный на возвышенности участок дороги от Нагорной улицы до Ридингерской улицы стал Нагорным переулком.

Улица, проходящая по территории бывшего имения генерал-майора Николая Александровича Ридингера, получила название Ридингерской. А улица, проходящая по территориям бывших усадеб П.Г.Гулина и Н.А.Ридингера, будет называться Усадебной.