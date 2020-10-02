Улицу Генерала Кравченко в Новосергиеве к зиме удлинят на север

Улицу Генерала Кравченко в Новосергиеве, движение по которой открыли летом, удлинят на север. Новый участок обещают построить к зиме.

По проекту улица Генерала Кравченко идет от улицы Летчика Лихолетова до улицы Ивана Куликова. В августе, как писал «Канонер», состоялось открытие движение по первому участку — почти от улицы Лихолетова до проспекта Ветеранов. Дорогу построила на свои деньги Setl Group для удобного подъезда к своим жилым домам.

До соединения с улицей Лихолетова не хватает около 100 метров. Как уточнил девелопер, недостающий участок планируется завершить в конце осени. Это будет второй соединительный путь между проспектом Ветеранов и Петергофским шоссе в Новосергиеве (сейчас между ними можно проехать только по безымянному продолжению улицы Тимофея Федорова).