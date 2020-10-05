В Петербурге появятся места для творчества уличных художников

В комитете добавили, что кроме установки специальных конструкций — холстов для рисунков художников, планируется создание световых проекций их творчества на брандмауэры и фасады зданий.

В правительстве города напомнили, что размещение графических изображений и надписей на лицевых фасадах зданий и объектах культурного наследия запрещено. Зампред КГА Алексей Моор добавил, что для согласования проектов изображений владельцы зданий могут обратиться в комитет.

По словам начальника ГАТИ Олега Зотова, во избежание штрафов, владельцы нежилых зданий обязаны незамедлительно убирать самовольные надписи и рисунки.

В правительстве добавили, что представители Ленэнерго предложили ужесточить контроль за лицами, наносящими надписи и рисунки на трансформаторные подстанции.

Ранее сообщалось, что глава Комитета по законодательству Санкт-Петербурга Денис Четырбок направил вице-губернаторам города обращение с просьбой не закрашивать граффити в Северной столице.

Справочно:

Коммунальщики Санкт-Петербурга активно ведут борьбу с незаконными граффити в городе. Так, в городе были закрашены портеры Виктора Цоя, Сергея Бодрова, Иосифа Бродского, Станислава Черчесова и другие.