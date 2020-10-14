Кабмин обсуждает смягчение штрафов за неустановку "умных счетчиков"
Правительство России обсуждает вопрос смягчения штрафных санкций за неустановку умных счетчиков электроэнергии, заявил журналистам замруководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Виталий Королев.
"В настоящее время в правительстве происходит бурное обсуждение вопроса о том, не стоит ли несколько смягчить норму, связанную со штрафами за неустановку счетчиков – это во-первых. Во-вторых – какие они (счетчики) должны быть. В третьих – что они, вероятно, должны быть только российскими. Думаю, что по итогам к концу года ясность появится", - сказал журналистам Королев, отвечая на вопрос о возможном повышении тарифа на электроэнергию из-за установки умных счетчиков.
"Пока по всем затратам мы не учитываем этот фактор и ожидаем решения правительства, которое позволит в будущем сократить нагрузку на потребителя", - добавил он.
По его словам, затраты на установку приборов учета нового типа составляют порядка 1 триллиона рублей за 15 лет, а социально-экономический прогноз пока не учитывает дополнительных расходов, которые связаны с этим и повлияют на уровень тарифов на электроэнергию.
В РФ принят закон о внедрении интеллектуальных систем учета электроэнергии, они включают в себя, в частности, "умные" счетчики, способные удаленно передавать показания, и различные датчики, которые контролируют работу электросетей. С 1 июля обязанности учета электроэнергии в многоквартирных домах возлагаются на гарантирующих поставщиков (это основные энергосбытовые компании субъектов РФ), а для остальных потребителей, к которым, в том числе, относятся потребители в частной жилой застройке - на электросетевые компании.
С 1 июля компании будут устанавливать "простые" приборы учета, но могут на свое усмотрение поставить интеллектуальные, но уже с 1 января 2022 года установке подлежат только интеллектуальные приборы учета. С 1 января 2023 года, если доступ к минимальному набору функций интеллектуальной системы учёта электроэнергии (ИСУЭ) не будет обеспечен, потребитель будет вправе потребовать от компании уплату штрафа. Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определенной правилами предоставления доступа к минимальному набору функций ИСУЭ.
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