На пустыре 15-й линии Васильевского острова построят жилой комплекс

Небольшой участок площадью 2810 кв.м на 15-й линии В.О., 84, корпус 2Б пустует с 2008 года, когда снесли стоявшее здесь нежилое здание. С тех пор предприниматели не раз пытались застроить надел. Пятно принадлежало фирме «Балтстрой». В 2009-м подконтрольные ей структуры получили разрешение на строительство дома, но дальше дело не продвинулось. Потом участок перешёл к ЗАО «УК «Андреевский дом». Весной 2014-го компания оформила новое разрешение на строительство ЖК: четыре корпуса высотой 39,6 м. В них запланировали 52 квартиры, офисы и подземный паркинг. Но вскоре стало известно, что УК продаёт участок с готовой документацией. Активом заинтересовалась фирма «Смоленка», которой принадлежит обширная промышленная территория по соседству. Сделку оценили в 151 млн рублей. Покупатель перевёл авансовый платёж 19,1 млн рублей, но затем партнёры рассорились. «Смоленка» потребовала расторгнуть контракт и вернуть деньги. Продавец отказался. Кредитор пошёл в суд, чтобы выставить землю на торги по начальной цене (151 млн рублей) и вернуть аванс из выручки. Суд признал долг, в декабре 2015-го он утвердил условия продажи имущества должника. Через год (в декабре 2016-го) УК признали банкротом.

В августе 2018-го участок с разрешением на строительство был выставлен на продажу за 250 млн рублей. Его дальнейшая судьба туманна.

Но на днях проектировщики (ИП Павел Панов и ООО «Геострой») получили положительное заключение экспертизы на проект жилого дома со встроенными помещениями и встроенной автостоянкой на 15-й линии, 84. Заказчиком значится ООО «Специализированный застройщик «Капстрой-Питер». По данным ЕГРЮЛ, единственным учредителем этого ООО выступает Гюрджиев Виктор Георгиевич. Он же является учредителем московских ООО «Патекстройарсенал МГ» и ООО «Астрафорт». Вполне вероятно, актив в очередной раз готовят к продаже.