Здание на Фермском шоссе сносить не будут

Служба строительного надзора не будет требовать сноса новостройки на Фермском шоссе, 35–37, литера Б. Ведомство согласилось с застройщиком, что это не новый дом, а отремонтированный старый.

Прежде на этом земельном участке между Фермским шоссе и железнодорожной станцией Удельной стояли два похожих дома — 35–37, литеры А и Б. Оба были построены до революции. В середине XX века здесь размещался детский дом: в южном доме (под литерой А) — его администрация, столовая и комнаты для проживания персонала, а в северном (под литерой Б) жили дети.

В 2012 году город сдал ООО «Стронг» обе постройки в 20-летнюю аренду (затем фирма получила их в собственность). Спустя два года в северном доме произошел пожар, а весной 2019-го его снесли. Осенью «Канонер» рассказал, что взамен строится новое здание, при этом разрешение на строительство не выдавалось.

Поначалу служба строительного надзора собирала материалы для обращения в суд, чтобы потребовать снести самострой. Однако в итоге от этого отказалась. Ведомство согласилось с «объяснениями правообладателя земельного участка», который заверил: это не новое строительство, а «капитальный ремонт расположенного на данном земельном участке здания с изменением фасадов».

Впрочем, такой иск может подать также комитет по контролю за имуществом: в 2020 году его наделили такими полномочиями. Ответа от комитета «Канонер» пока не получал.

Август 2016 года: